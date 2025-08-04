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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 10:19 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:20
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        Devler Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor.

        Devler Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

        Karşılaşmaların rövanşları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

        Ligde 3. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

        21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

        21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

        21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)

        6 Ağustos Çarşamba:

        18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

        20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

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        20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

        21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

        22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

        22.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe

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