Hastaneler, hasta veya yaralılara tıbbi ve cerrahi tedavi ve bakım hizmeti veren organize tıbbi ve diğer profesyonel kadroya sahip olan haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren sağlık kurumlarıdır. Devlet hastanesi, devlet tarafından inşa edilmiş veya ettirilmiş, tüm masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan hastanelerdir. Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2020 yılı için belli oldu. Buna göre vatandaşlar hastane işlerini bu saatlere göre halledebilecekler.

DEVLET HASTANELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Devlet hastaneleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da girer ve 13:30’da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 16:00’da ise mesai bitmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Devlet hastanelerine randevularınızı Alo 182’yi arayarak alabilirsiniz ya da internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) (https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/) ile randevu alabilirsiniz. Gitmek istediğiniz hastanenin il- ilçe ve ismini seçtikten sonra 'Randevu al' butonuna tıklayın. Açılan sayfada TC kimlik numarası ve MHRS şifrenizi girerek istediğiniz branşta doktora uygun görünen günler için randevu alabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yine aynı sayfa üzerinden şifremi unuttum ya da üye ol seçeneklerini kullanabilirsiniz. Randevu sayfasından doktor ve saat tercihi de yapılabilmektedir.