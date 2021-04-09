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Devlet lojmanlarından 8 bin 339'u açık ihale yöntemiyle satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, satış talimatı verilen 11 bin 700 kamu konutundan 8 bin 339'unun açık ihale yöntemiyle satışı tamamlandı

Devlet lojmanlarından 8 bin 339'u açık ihale yöntemiyle satıldı
AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması, 2B arazilerindeki hukuki ihtilafların çözülmesi ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı olduğu taşınmazlarda malik olmasının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, devlet ile vatandaşlar arasında süregelen 2B arazilerindeki hukuki ihtilafların çözülmesi ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı olduğu taşınmazlarda malik olmalarının sağlanması amacıyla 2012'de yürürlüğe konulan 6292 sayılı kanun kapsamında bugüne kadar yaklaşık 584 bin 941 taşınmaz satıldı, 821 bin 459 hak sahibi vatandaş tapusuna kavuştu ve 10,3 milyar lira gelir tahsil edildi.

Aynı kanun kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve hissedarlarına satışında ise bugüne kadar 82 bin 529 hak sahibine 64 bin 728 taşınmazın satışı yapıldı. Bu satışlardan yaklaşık 641 milyon lira gelir elde edildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması için şimdiye kadar 11 bin 700 kamu konutunun satış talimatı verildi. Bu konutlardan yaklaşık 2 milyar 329 milyon lira değerindeki 8 bin 339 kamu konutunun açık ihale yöntemiyle satışı tamamlandı.

TARIMSAL FAALİYETLER HAZİNE TAŞINMAZLARIYLA DESTEKLENİYOR

Ayrıca çiftçilerin üretimini desteklemek amacıyla 52 bin 958 vatandaşa 579 milyon metrekare tarım arazisi ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralandı.

Tıbbi, aromatik ve süs bitki türleri ile ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi amacıyla ise 2020'de 14 milyon 300 bin metrekare taşınmaz kiraya verildi.

Tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla da topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere 60 dönüme kadar Hazine taşınmazı kiralanması için 2020'de hayata geçirilen proje kapsamında 15 milyon metrekare Hazine taşınmazı vatandaşlara kiralandı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DE HAZİNE TAŞINMAZLARIYLA DESTEKLENİYOR

Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi amacıyla 2020'de imzalanan protokoller ile Yeşilaya 31 ilde 4'ü kullanıma hazır bina olmak üzere toplam 140 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı tesis edildi.

Türk Kızılaya ise 45 ilde 16'sı hizmete hazır bina olmak üzere 536 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı verildi.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimini desteklemek amacıyla yerel yönetimlere 126 bin 800 metrekare, sporun tabana yayılması projesi kapsamında ise gençler için yeni spor alanlarının oluşturulmasının desteklenmesi amacıyla 39 ilde 2 milyon 300 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı tahsis edildi.

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