Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün 1961'de aldığı kararla "Dünya Tiyatro Günü" olarak kabul ettiği 27 Mart'ta, tiyatrolar ve tiyatrocular bir kez daha anılıyor.

Antik Yunan'dan 21. yüzyıla uzanan tarihi geçmişiyle en eski sanatlardan biri olan tiyatronun perdeleri DT'de 76 yıldır sanatsever için açılıyor.

Klasik eserlerden çağdaş oyunlara uzanan geniş repertuvarıyla tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatan Devlet Tiyatroları, sadece Dünya Tiyatro Günü'nde değil her gün, sanatın evrensel diliyle Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışındaki önemli festivallerde perdelerini açmaya devam ediyor.

AA'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, yerli yazarların eserlerinden dünya edebiyatından oyunlara, müzikallerden çocuk oyunlarına kadar geniş yelpazede temsiller sunan Devlet Tiyatroları, son 5 yılda 6 milyon 159 bin 344, son 10 yılda ise 13 milyon 993 bin 754 seyirci sayısına ulaştı.

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Devlet Tiyatroları, 2024-2025 sanat sezonunda bu ay itibarıyla yaklaşık 1 milyon 340 bin seyirci sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

DEMİR YOLLARI TİYATRO İÇİN KÖPRÜ OLACAK