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        Haberler Kültür-Sanat Devlet Tiyatroları son 10 yılda yaklaşık 14 milyon seyirciyle buluştu

        Devlet Tiyatroları 10 yılda 14 milyon seyirciye ulaştı

        Devlet Tiyatroları (DT), yerli yazarların eserlerinden dünya edebiyatından oyunlara, müzikallerden çocuk oyunlarına kadar sunduğu geniş yelpazede temsillerle son 10 yılda 13 milyon 993 bin 754 seyirciye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:37
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        Devlet Tiyatroları 10 yılda 14 milyon seyirciye ulaştı
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        Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün 1961'de aldığı kararla "Dünya Tiyatro Günü" olarak kabul ettiği 27 Mart'ta, tiyatrolar ve tiyatrocular bir kez daha anılıyor.

        Antik Yunan'dan 21. yüzyıla uzanan tarihi geçmişiyle en eski sanatlardan biri olan tiyatronun perdeleri DT'de 76 yıldır sanatsever için açılıyor.

        Klasik eserlerden çağdaş oyunlara uzanan geniş repertuvarıyla tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatan Devlet Tiyatroları, sadece Dünya Tiyatro Günü'nde değil her gün, sanatın evrensel diliyle Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışındaki önemli festivallerde perdelerini açmaya devam ediyor.

        AA'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, yerli yazarların eserlerinden dünya edebiyatından oyunlara, müzikallerden çocuk oyunlarına kadar geniş yelpazede temsiller sunan Devlet Tiyatroları, son 5 yılda 6 milyon 159 bin 344, son 10 yılda ise 13 milyon 993 bin 754 seyirci sayısına ulaştı.

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        Devlet Tiyatroları, 2024-2025 sanat sezonunda bu ay itibarıyla yaklaşık 1 milyon 340 bin seyirci sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

        DEMİR YOLLARI TİYATRO İÇİN KÖPRÜ OLACAK

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sanatın büyüleyici dünyasında başarılarını taçlandırmaya ve hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

        DT, 75. Yıl Romandan Sahneye Projesi,"DT Genç Sahne Projesi ve Filozof Çocuklar Projesi gibi özel projelerle sanatın sadece eğlendiren değil, düşündüren ve derinleştiren yönünü de ortaya koyuyor.

        Öte yandan, TCDD, TCDD Taşımacılık AŞ ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliği ile demir yolu hatlarının geçtiği il ve ilçelerde kültürel etkinliklerin artırılması ve tiyatro sanatının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Projeyle, demir yolu hatları boyunca çeşitli tiyatro etkinlikleri ve oyunlarının gösterimi planlanıyor.

        Devlet Tiyatrolarının sezon içerisinde yerleşik veya turne kapsamında temsiller gerçekleştirdiği sahneler hariç, merkezinde gar binası olan şehir ve büyük ilçelerde Büyük Anadolu Turnesi projesi ile entegre temsiller gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

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        #Devlet Tiyatroları
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