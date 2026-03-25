Devrilen paletin altında kalan adam hayatını kaybetti
Isparta'da mermer fabrikasında çalışan işçi Vedat Koç devrilen paletin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 25.03.2026 - 15:53
Isparta'da bir mermer fabrikasında çalışan işçi, üzerine mermer paletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
MERMER PALETİ DEVRİLDİ
İHA'daki habere göre olay; saat 10.30 sıralarında Isparta'nın Sav beldesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Vedat Koç, mermer paletin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sav beldesinde yaşayan Vedat Koç'un cenazesinin yapılacak otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
