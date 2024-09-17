Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ile evlilik sorusuna cevap Devrim Özkan, Lucas Torreira ile olan evlilik sorusuna şöyle cevap verdi; "Her şey yolunda"

Habertürk Giriş: 17.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:58 facebook

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