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        Haberler Magazin Devrim Özkan'ın gözünden Dubai - Magazin haberleri

        Devrim Özkan'ın gözünden Dubai

        Devrim Özkan, Dubai'ye gitti. Özkan, çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:23
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        Devrim Özkan'ın gözünden Dubai
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        Devrim Özkan, rol aldığı diziyle ilgili bir etkinliğe katılmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine gitti. Özkan, çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı

        Dubai'yi gezen ünlü oyuncu, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Şehrin popüler yerlerini gezen Devrim Özkan, 4 Ocak 2010'da tamamlanan dünyanın en yüksek gökdelenlerinden bir olan Burj Khalifa'yı kadraja sığdırmak için bir hayli uğraştı.

        Devrim Özkan'a şehir gezisinde, rol aldığı dizinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir, kendisine zaman zaman eşlik etti.

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        #Dubai
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