Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Dezenfektan abdesti bozar mı? Kolonya abdesti bozar mı?

Korona virüs hayatımızın her alanında değişiklik yapmaya devam ederken ALO 190 Dini Danışma Hattı'na gelen soruları da değiştirdi. Müslüman vatandaşlar 'Dezenfektan ve kolonya abdesti bozar mı?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dezenfektan abdesti bozar mı? Kolonya abdesti bozar mı? İşte Diyanet'in cevabı...

Dezenfektan abdesti bozar mı? Kolonya abdesti bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yoğun talebe daha hızlı cevap verilebilmesi için 'Dini Danışma Hattı' yenilenerek, hem cep telefonlarından hem de sabit telefonlardan ulaşılabilir hale getirildi. Vatandaşlar merak ediyor: Dezenfektan abdesti bozar mı? İşte Diyanet'in verdiği sorunun yanıtı...

DEZENFEKTAN ABDEST BOZAR MI?

'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Dini Danışma Hattı'nın yeni numarası ise '190' olarak belirlendi. Dini konularda sorular sorup, bilgi almak isteyenler bu numarayı aradıktan sonra bağlı bulundukları şehrin il müftülüğüne aktarılıyor. Antalya İl Müftülüğü'ne bağlananları ise burada görev yapan yaklaşık 20 vaiz karşılıyor. Kadınlara kadın vaiz, erkeklere ise erkek vaiz hizmet veriyor. Vaizler, gelen sorulara yanıtı kesin ise hemen cevap veriyor, araştırılması gereken bir konu ise her vaizin kendine özel hazırlanan defterine not edilerek, araştırılıp, daha sonra soran kişiye dönüş yapılarak bilgi veriliyor.

Vaiz Saffet Sevim korona virüse karşı korunmak için kullanılan kolonya ve dezenfektanların içerisinde alkol bulunması nedeniyle 'haram mı?' diye çok soru geldiğini söyledi. Tüketilen ve sarhoşluk veren alkolle bu alkolün karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Sevim, kolonya ve dezenfektanın hijyen amaçlı kullanılmasının bir mahsuru olmadığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DENEME... Son dakika: Haydi gençler! Deneme sınavına
GÜNDEMHaydi gençler deneme sınavına
Kaza sonrası silahlı kavga ihbarında ölü bulundu
GÜNDEMKaza sonrası silahlı kavga ihbarında ölü bulundu
Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı?
GÜNDEMAşı olmak orucu bozar mı?
KAR geliyor... 1987 kışını aratmayacak! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
GÜNDEMKara kış geliyor! 1987'yi aratmayacak
15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem başlama ve bitiş tarihi
GÜNDEM15 tatil ne zaman bitiyor?
Üsteğmeni intihara sürüklemişti... Son dakika: FETÖ'cü generalin cezası belli oldu
GÜNDEMÜsteğmen Nazlıgül'ün intiharıyla suçlanmıştı!
İNTİKAM ATEŞİ| Son dakika: Cinayetin ardından intikam için barakaları yaktılar
GÜNDEM'Taciz' cinayetinin ardından 'intikam' yangını
YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 YÖKDİL Sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuru yap!
GÜNDEM2021 YÖKDİL başvuru yap!
2021 YKS başvuruları ne zaman bitecek? 2021 YKS başvuru yap!2021 YKS başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu
GÜNDEM2021 YKS başvuru ücreti ve başvuru ekranı
FLAŞ TALEP! Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Berberoğlu talebi!
GÜNDEMİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Berberoğlu ...