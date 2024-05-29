Dezenflasyon nedir, ne demek?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Başlangıçta baz etkisi nedeniyle hızlı şekilde enflasyon inecek" dedi. Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası gündemde yer alan dezenflasyon kelime anlamı merak ediliyor. Ekonomiye dair konulara ilgi duyanları yakından ilgilendiren Dezenflasyon nedir, ne demek?
Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade ede dezenflasyon nihai amacı, enflasyon oranını belirli bir seviyenin altına düşürmektir.
DEZENFLASYON NEDİR?
Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.
DEZENFLASYON NASIL OLUR?
Dezenflasyonun nihai amacı, enflasyon oranını belirli bir seviyenin altına düşürmektir. Bir ekonomide yüksek enflasyon yıllara bağlı olarak düşme eğiliminde ise bu kavramın varlığından söz edilebilir.Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.