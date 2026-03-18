DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 DGS sınav tarih belli oldu mu?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların gündeminde yer alıyor. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun öğrenciler, bu sınav aracılığıyla eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında sürdürebiliyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Peki, 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte tüm detaylar...
DGS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.
DGS BAŞVURU TARİHLERİ
2026 DGS başvuruları 15 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 DGS geç başvuru günü 11 Haziran olarak belirlendi.
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
DGS sınav puanı 2 yıl geçerli olacak. Bu yıl alınan puan sadece bu yıl ve bir sonraki yıl tercih yaparken kullanılabilir.