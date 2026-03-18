        Haberler Bilgi Gündem DGS başvuru ve sınav tarihleri: ÖSYM 2026 DGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların gündeminde yer alıyor. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun öğrenciler, bu sınav aracılığıyla eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında sürdürebiliyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Peki, 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 18.03.2026 - 16:41
        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 yılı takvimi araştırılıyor. Meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarını tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına katılım sağlayarak 4 yıllık lisans programlarında geçme fırsatı yakalıyor. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre DGS başvuruları Mayıs ayında başlayacak. Bu kapsamda "2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?" soruları yanıt buldu. İşte ayrıntılar haberimizde...

        DGS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.

        DGS BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 DGS başvuruları 15 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

        DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 DGS geç başvuru günü 11 Haziran olarak belirlendi.

        DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.

        DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

        DGS sınav puanı 2 yıl geçerli olacak. Bu yıl alınan puan sadece bu yıl ve bir sonraki yıl tercih yaparken kullanılabilir.

