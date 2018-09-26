DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 7-14 Eylül'de alınan tercihlerin sonuçları 20 Eylül'de erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra yerleşemeyen öğrenciler ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2018 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

DGS ek tercih için adaylar hazırlık içinde. ÖSYM tarafından ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı duyurulmadı. Ancak, 20 Eylül'de açıklanan DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adaylar kayıt işlemlerini 21-27 Eylül arasında gerçekleştirecek. Buna göre kayıt işlemlerinden sonra boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Kılavuzun kayıt işlemlerinin tamamlanmasından bir hafta sonra yayınlanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimizden okuyabilirsiniz.

Daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.

KAYIT YARIN SONRA ERİYOR

DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 21 Eylül'de yapmaya başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, kayıt işlemleri yarın (27 Eylül) sona erecek.

2018 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2018-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2018-2019 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir.

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

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