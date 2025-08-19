Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam DGS kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS taban puanları açıklandı mı?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandıktan sonra gözlet tercih kılavuzuna çevrildi. DGS tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları ile DGS tercihleri ÖSYM tercih kılavuzunda paylaşılacak. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık eğitime çevirmek isteyenler DGS kılavuzuna göre tercih yapacak. Peki DGS kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS taban puanları açıklandı mı?

        DGS tercih kılavuzu araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı'na 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 DGS başvuru kılavuz bilgilerinde yer aldı.

        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        DGS 2025 taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Konuyla ilgili bilgiler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. Ancak adaylar 2024 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyebilirler.

        DGS 2024 TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        EN FAZLA 30 TERCİH YAPILACAK

        Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.

        DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE LİSANS ALAN KODLARI

        Dikey Geçiş Sınavı'na 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 DGS başvuru kılavuz bilgilerinde yer aldı.

        DGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

        DGS 2025 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS kontenjanlarının ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.

