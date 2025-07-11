DGS ne zaman? 2025 Dikey Geçiş Sınavı DGS giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
Dikey Geçiş Sınavı iki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisansa çevirmek isteyen öğrencilerin katılım gösterdiği bir sınavdır. ÖSYM tarafından DGS giriş belgesi yayımlandı. Sözel ve sayısal testlerden oluşan sınavda toplamda 100 soru sorulacak. Peki DGS ne zaman? İşte, 2025 Dikey Geçiş Sınavı DGS giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar
ÖSYM tarafından düzenlenen DGS 2025 oturumu 20 Temmuz'da uygulanacak. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. İşte, DGS tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
DGS 2025 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Dikey Geçiş Sınavı’na (2025-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar; sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak.
10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak.