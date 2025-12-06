Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem DGS ne zaman? DGS 2026 tarihi belli oldu! ÖSYM sınav takvimi ile DGS 2026 ne zaman yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı?

        DGS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile DGS 2026 tarihi belli oldu!

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) yapılacağı tarih belli oldu. Ön lisans eğitimini dört yıllık bir lisans programıyla tamamlamak isteyen binlerce aday için kritik önem taşıyan sınav, bu yıl da tek oturum şeklinde uygulanacak. Eğitim hedeflerini lisans seviyesine taşımayı amaçlayan adaylar, şimdi gözünü 2026 DGS'nin başvuru takvimine çevirmiş durumda. İşte sürece dair tüm merak edilenler…

        Giriş: 06.12.2025 - 19:57 Güncelleme: 06.12.2025 - 19:57
        1

        ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak DGS’nin gerçekleştirileceği tarihi resmen duyurdu. Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına geçişinde belirleyici rol oynayan Dikey Geçiş Sınavı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar için başvuru dönemine dair detaylar şimdiden gündemin üst sıralarında yerini aldı. 2026 DGS’ye dair tüm ayrıntılar haberimizde…

        2

        DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        3

        DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.

        4

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

        DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

