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DGS PUAN HESAPLAMA ÖSYM, DGS puan hesaplaması hakkında detaylar paylaşıldı. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarıpuanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarınıbelirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılaraktoplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

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Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de enaz 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısıile çarpılacaktır. 2023-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS’de ilgiliÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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DGS TABAN PUANLARI 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için henüz 2023 taban puanları paylaşılmadı. Sınav 16 Temmuz günü düzenlenedi. Taban puanları ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak tercih kılavuzu ile netleşmiş olacak. 2022 yılı taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN...

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