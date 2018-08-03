2 yıllık önlisans bölümlerinden mezun olarak üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerine girmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavına girmişlerdi. İstedikleri bölümde okumak isteyen adaylar yayımlanan DGS soru cevapları ile başarılarını ölçüp tahmini şekilde puanlarını hesaplamaya çalışıyorlar. Peki binlerce öğrencinin beklediği DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç tarihleri...

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Temmuz tarihinde yapılan DGS sınavının sonuçları için Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarih verdi. DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR?



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

ALES VE DGS İLK KEZ 81 İLDE UYGULANDI



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer: Özer, ÖSYM'nin ALES'te bin altı kota uygulamasını kaldırdığını ve sınavın 81 ilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Böylece başvurduğu ilde aday sayısı binin altında olması durumunda başka bir ilde sınava girmesi gereken adaylar bu yıl kendi illerinde sınava girdiler. Benzer şekilde DGS, önceki yıllarda sadece 17 ilde yapılıyordu. ÖSYM bu yıl bu uygulamayı da kaldırdı ve sınavın 81 ilde yapılmasına karar verdi. 21 Temmuz 2018'deki DGS, ilk kez 81 ilde yapıldı." bilgisini verdi.

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