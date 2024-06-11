Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ediyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar tarafından, DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulamaları gündemindeki yerini aldı. Genellikle sınavdan bir hafta önce erişime sunulan DGS sınav giriş belgesi ÖSYM sitesi üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte 2024 DGS sınavının gerçekleşeceği tarih...