Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
"Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş belgesi sorgulama araştırmaları yoğunlaştı. İşte 2024 DGS sınav giriş yerleri hakkında bilgiler...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ediyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar tarafından, DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulamaları gündemindeki yerini aldı. Genellikle sınavdan bir hafta önce erişime sunulan DGS sınav giriş belgesi ÖSYM sitesi üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte 2024 DGS sınavının gerçekleşeceği tarih...
2024 DGS NE ZAMAN?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
DGS sınav yerleri giriş belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.