DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi belli oldu, gözler ÖSYM'de! DGS sınav başvuru süreci tamamlandı. Ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçmek isteyenler merak içerisinde sınav yerlerinin ve sınav tarihlerini merak edip araştırıyor. İşte DGS ile ilgili merak edilenler... HT Giriş: 06.07.2023 - 12:05 Güncelleme: 06.07.2023 - 12:05 facebook

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İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyenler DGS sınavlarına başvuru süreçlerini tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak edilip araştırılmaya başladı. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

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DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS sınav yerleri DGS sınav giriş belegelerinin ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. Sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri açıklandığında DGS sınav yerleri de belli olacak.