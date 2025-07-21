DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı! Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları sorgulama sayfası

DGS sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine çevirmek isteyen adaylar DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?