DGS soru ve cevapları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılarak lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, sınavda verdikleri cevapların doğruluğunu merak ederek yayınlanacak soru ve cevaplar için bekleyişte. Yaklaşık 1 milyon öğrenci ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, DGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2018 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 DGS ile ilgili ayrıntılar...

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

DGS soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılım sağladığı 2018 DGS'nin soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmasada, geçtiğimiz sınavlara baktığımızda soru ve cevapların sınavdan sonra 1 hafta içerisinde yayınlandığı görülüyor. Buna göre 2018 DGS soru ve cevaplarının da bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr i nternet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin i nternet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans program ından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo - 1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo - 1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir . Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir . Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre i lgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo - 1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr i nternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen ada ylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınma yacaktır. Tercih süresi tamamlandıkt an sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar t ercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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