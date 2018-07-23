DGS soru ve cevapları yayınlandı mı? İlk kez 81 ilde 17 bin 301 salonda yapılan 2018 Dikey Geçiş Sınavı 21 Temmuz'da gerçekleştirildi. Yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olup, lisans düzeyine geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı DGS'nin soru ve cevapları için adaylar merak içinde. Sorulara verdikleri yanıtların doğruluğunu teyit etmek isteyen adaylar ÖSYM'nin yayınlayacağı DGS soru ve cevapları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2018 DGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklancak? İşte 2018 DGS sınavı ile ilgili merak edilenler...

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

DGS soru ve cevapları için adaylar bekleyişini sürdürüyor. 21 Temmuz'da yapılan DGS'nin soru ve cevapları henüz yayınlanmazken, ne zaman yayınlanacağı konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz sınavlara baktığımızda soru ve cevapların sınavdan sonra 1-2 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. 2018 DGS soru ve cevapları erişime açıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS SINAVINDA İKİ "JOKER" YAKALANDI

Bu sene ilk kez 81 ilde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava giren iki "joker" tespit edildi. Hem sınava başvuran iki kişi hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınan bilgiye göre, önceki yıllarda 17 ilde yapılan DGS, sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 ilde yapıldı.

Sınavın bu sabah gerçekleşen oturumuna 388 bin 215 aday başvurdu. Sınav sonuçları 16 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Öte yandan Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava giren iki "joker" tespit edildi. Hem sınava başvuran hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖSYM Başkanlığının mevzuatına göre sınavlarda yerine joker sokan adayların sınavları iptal edildiği gibi bu adaylar iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye başvuramıyor.

Ayrıca suç duyurusu kapsamında hem aday hem de joker hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.

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