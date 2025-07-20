DGS soruları ve cevapları yayımlandı! 2025 DGS soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı
Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) 20 Temmuz Pazar günü düzenlendi. Adaylar kendilerine verilen 135 dakikalık sürede, 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan toplam 100 soruluk yetenek testini yanıtladı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler DGS soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM'ye çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. 2025 DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte ÖSYM AİS ile 2025 DGS soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...
İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yapılan sınava katılım sağlayan adaylar, 135 dakika içinde 100 soruya cevap verdi. Sınavın sona ermesinin ardından DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Peki, 2025 DGS soruları ve cevap anahtarı nasıl ve nereden görüntülenir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile 2025 DGS soruları ve cevapları PDF görüntüle...
2025 DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
2025-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.’’
DGS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecek.
DGS SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacak.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.
ÖN LİSANS BAŞARI PUANI
2025-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacak.
2025-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacak. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacak. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir (“AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde).
2025-DGS’de Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecek:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Ön Lisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecek. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacak. Bu şekilde hesaplanan Ön Lisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacak. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecek.
DGS PUANININ HESAPLANMASI
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.
2024-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak. 2025-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2026-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak.