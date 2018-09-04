DGS yazılı sınav sonuçları 16 Ağustos'ta erişime açıldı. DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin başlaması ile birlikte DGS adayları da tercihlerin başlayacağı tarihi merak ediyor.

Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2018 DGS tercihleri ile ilgili ayrıntılar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2018 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Üniversite kayıt işlemlerinin başlamasıyla birlikte DGS adayları tercih yapabilmek için gün sayıyor. Fakat ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı ve tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. DGS tercih kılavuzu yayınlandığı an tercih ile ilgili detaylar da belli olacak.

2017 yılında DGS tercih işlemleri 19-26 Eylül 2017 tarihleri arasında alınmıştı.

2018 DGS SONUÇLARI SORGULAMA

2018 DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı. Adaylar DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak erişim sağlayabilecekler.

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DGS SINAVI NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

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