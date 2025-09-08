DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2025 DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası
Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusunda 28 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında tercihleri tamamlanan DGS yerleştirme işlemlerinin açıklandığını duyurdu. Akabinde DGS yerleştirme sonuçları sorgulaması başladı. Peki, 2025 DGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DGS sonuç sorgulama sayfası ve tüm detaylar
2025 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
DGS yerleştirme sonuçları, adaylara posta veya kargo ile gönderilmeyecek olup, yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacaktır. İnternet üzerinden yayımlanan sonuçlar, adaylar için resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Yerleştirmeleri kesinleşen adayların bilgilerinin (varsa engel durumu da dâhil) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletileceği unutulmamalıdır.