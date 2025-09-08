Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2025 DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

        DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2025 DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

        Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusunda 28 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında tercihleri tamamlanan DGS yerleştirme işlemlerinin açıklandığını duyurdu. Akabinde DGS yerleştirme sonuçları sorgulaması başladı. Peki, 2025 DGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DGS sonuç sorgulama sayfası ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 14:11 Güncelleme: 08.09.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM, DGS tercih sonuçları duyurusunu yaptı. 8 Eylül’de DGS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. DGS yerleştirme sonuçları, adaylara posta veya kargo ile gönderilmeyecek olup, yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. Peki DGS tercih/yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte DGS tercih sonucu sorgulama ekranı

        2

        2025 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM tarafından 8 Eylül tarihinde DGS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

        DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        DGS yerleştirme sonuçları, adaylara posta veya kargo ile gönderilmeyecek olup, yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacaktır. İnternet üzerinden yayımlanan sonuçlar, adaylar için resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Yerleştirmeleri kesinleşen adayların bilgilerinin (varsa engel durumu da dâhil) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletileceği unutulmamalıdır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!