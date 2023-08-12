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        Haberler Gündem Eğitim DGS TERCİH TARİHLERİ 2023: ÖSYM kılavuzu ile DGS tercihleri ne zaman ve hangi gün başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2023 ÖSYM DGS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?

        16 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları gün itibariyle açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından DGS tercihleri ve tercih kılavuzu ile ilgili aramalar başladı. Söz konusu duruma ilişkin en çok; DGS tercihleri ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı aramaları yapılıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 01:08
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        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için resmi açıklama ÖSYM'den geldi ve sonuçlar, adayların erişimine açıldı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyen binlerce öğrencinin katılım gösterdiği zorlu sınavla ilgili olarak gözler şimdi tercihlere çevrildi. Peki, DGS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?

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        DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        DGS sınav sonuçları ÖSYM takvimi doğrultusunda 11 Ağustos günü erişime açıldı. Adaylar DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr'de görüntüleyebilecek.

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        DGS 2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS tercih tarihinin sınav sonuçlarının belli olmasıyla önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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        DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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        Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

        Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

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        Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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