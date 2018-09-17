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DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2018 Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

Ön lisans programlarını Lisans düzeyine tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınav için tercihler 14 Eylül tarihinde sona erdi. DGS puanlarına göre tercihlerini yapan öğrenciler herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşmediklerini merak ediyorlar. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından belirlendi mi? İşte detaylar...

17.09.2018 - 12:40 | Güncelleme:

DGS tercihleri 7-14 Eylül tarihleri arasında sınava katılan adaylar tarafından gerçekleştirildi. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra ise üniversite kayıtlarını yapmaya başlayacaklar. ÖSYM DGS tercih sonuçlarını resmi sitesi üzerinden duyuracak. DGS tercih sonuçları hakkında detaylar haberimizde...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesinden duyurulacak ancak henüz tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar geçen sene tercih döneminin sona ermesinden 7 gün sonra açıklanmıştı. 2018 DGS tercihleri 14 Eylül tarihinde sona erdi. Eğer DGS tercih sonuçları geçen sene olduğu gibi bir hafta sonra açıklanacak olursa sonuçlar 21 Eylül tarihinde açıklanabilir.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2018-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2018-2019 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

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DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, 2018-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. 2018-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018-DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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