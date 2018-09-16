DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Yüzbinlerce öğrenci heyecanla tercih sonuçlarını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 14 Eylül'de sona ermişti. Peki, merakla beklenen DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bildirilmedi. 2017 yılında DGS tercih işlemleri 26 Eylül'de tamamlanmış sonuçlar ise 2 Ekim'de açıklanmıştı. Buna göre 2018 DGS tercih sonuçlarının da tercih işlemlerinin sona ermesinden sonra 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2018-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2018-2019 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir.

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

Adaylar, kayıt işlemleri için kazandıkları yükseköğretim kurumuyla irtibat kurarak kayıt tarihlerini ve kayıt için gerekli olan belgeleri öğrenebilir.

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıklanacak yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programı kazanamayan adaylar, ek yerleştirme için bekleyişe geçecek. Herhangi bir programı kazanamayan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak olan boş kontenjanları bekleyecek. Aynı zamanda ek tercih işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından duyurulacak.

Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.

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