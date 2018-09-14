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DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davası

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişinin "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi

14.09.2018 - 22:43 | Güncelleme:

Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tüm tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından avukatlarına söz verildi. Söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Taleplerle ilgili görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı bulunan suçun vasıf, mahiyeti, beyanlar, tutanaklar ve veriler kapsamında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller ile tutuklu sanıklar üzerine atılı ‘’silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma’’ suçlarının, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan olması ile bu suçlarında tutuklama sebeplerinin kanuni karine olarak varsayıldığı katalog suçlardan olması nedeniyle tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. 

Hakkında yakalama kararı çıkartılan sanıklar için yakalama infazının beklenmesini isteyen savcı, dosya kapsamındaki tanıkların dinlenilmesini talep etti.

 Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yakalamalı sanıkların yakalanmasının beklenmesine, bir kısım tanıkların da duruşmada dinlenilmesine hükmederek, tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 19-20 Şubat 2019’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, DHKP/C terör örgütünün Halkın Hukuk Bürosu yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle ilgili olarak avukatlık yapan 17'si tutuklu 2’si firari, 20 sanık yer aldı.
Sanıkların evlerinden, üstlerinden ve üyesi oldukları Halkın Hukuk Bürosu (HHB) kurumlarından ele geçirilen materyallerin de incelendiği anlatılan iddianamede, DHKP/C terör örgütünün kuruluş kongresinde örgüt üyeliği hakkında belirtilen ifadelerin de bir bütün olarak değerlendirildiği bildirildi. 

İddianamede, şu ifadelere yer verildi: 

"Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP/C) terör örgütünün alt yapılanmalarından olan Halkın Hukuk Bürosu'nun, örgütün 'Merkezi Komite' olarak adlandırılan yurt dışındaki üst yönetiminin talimatıyla kurulduğu ve mensuplarının yurt dışında bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatlarıyla hareket ettikleri, HHB dahilinde faaliyet gösteren avukatların örgüt içerinde 'sporcular' kod ismiyle anıldığı, örgüt mensupları gözaltına alındığında veya tutuklandığında avukatlığını üstlendikleri, yanlarına gelip gittikleri, örgütün talimatları doğrultusunda şahıslara, 'gözaltında, mahkemede, cezaevinde nasıl hareket edeceklerinin' talimatını verdikleri, cezaevinde tutuklu veya hükümlü örgüt üyeleriyle örgüt yöneticileri arasında aracılık (kuryelik) işlemi yaptıkları, örgütün üst düzey yöneticilerin bu avukatlar kanalıyla cezaevlerindeki örgütün sorumlularına örgütün talimatlarını aktardıkları, bu sorumlularında gelen talimatları cezaevlerindeki diğer örgüt üyelerine aktardıkları, örgütün legal alanında faaliyet gösteren şahıslar hakkında aranmaları veya hapis cezaları kesinleştiğinde HHB'ye mensup şüpheliler tarafından öğrenilerek ülke içerisindeki terör örgütünün genel komitesine bildirildiği, örgüt mensuplarının da bu sayede illegal alana geçtikleri ya da örgüt tarafından yurt dışına kaçırıldıkları anlaşılmıştır." 

İddianamede, Halkın Hukuk Bürosu üyesi olan şüphelilerin, terör örgütlerinin işleyiş ve gizliliğe riayet kuralına uygun olarak kod isim aldıkları savunularak, şüphelilerden Selçuk Kozağaçlı’nın "ODTÜ'lü", Oya Aslan’ın "Onur", Bartın Timtik’in "Saadet", Behiç Aşçı’nın "Eser", Engin Gökoğlu’un "Deniz" ve Özgür Yılmaz’ın da "Mahir" kod isimlerini kullandıklarının tespit edildiği anlatıldı. 

İddianamede, Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu diğer avukat şüphelilerle ilgili ise Halkın Hukuk Bürosu bünyesinde terör örgütüne organik bağlı olarak, çıkar ve amaçları doğrultusunda süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulunarak "üye" konumunda oldukları, bu kapsamda örgüt mensupları arasında kuryelik yaptıkları, örgüt içi iletişimi sağladıkları, örgütün yönetici kadrosundan aldıkları talimatları tutuklu/hükümlü bulunan veya dışarıda faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ilettikleri iddiaları sıralandı. 

Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Oya Aslan ile tutuklu şüpheliler Bartın Timtik ve Özgür Yılmaz’ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Ebru Timtik, Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Ayşegül Çağatay, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu, Ezgi Çakır, Günay Dağ, Naciye Demir, Süleyman Gökten, Şükriye Erden, Yağmur Erener Evin, Yaprak Türkmen ve Zehra Özdemir’in ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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