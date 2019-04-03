Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar bekleneni veremedi. Cimbom'un forveti, Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor'la dün akşam oynanan maçta ıslıklandı. Instagram hesabından bugün eleştirilere cevap veren Diagne, "Saçma mesajlar görüyorum. Sokakta benim futboldan anlamadığımı düşünen bir sürü aptal insan var ama sezon sonunda ağızları kapanacak. Konuşmaya gerek yok, kendi kendilerine konuşuyorlar" dedi.