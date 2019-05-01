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Diagne: Fizik olarak yeterli değilim

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Mbaye Diagne, "Galatasaray’a ilk geldiğimde fizik ve kondisyon bakımından takım arkadaşlarımdan gerideydim. Onları yakalamaya çalışıyorum. Bunu başardığımda herkes gerçek Diagne’yi görecek" diyerek fizik olarak yetersiz olduğunu söyledi

Mbaye Diagne

Galatasaray’ın devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Mbaye Diagne, 8 gol atmasına karşın kendisinden beklenen performansı henüz sahaya yansıtamadı. İlk yarıyı “forvetsiz” olarak geçiren Galatasaray, ligin ikinci yarısına gol krallığında zirvede yer alan Senegalli’yle girdi. Ancak 28 yaşındaki forvet, kaydettiği 8 golün 6’sını penaltıyla ağlara gönderebildi.

Cimbom’un şampiyonluk yolunda çok şey beklediği golcü oyuncu, son olarak Konya deplasmanında yetersiz kalıp girdiği yüzde 100’lük gol pozisyonunu da değerlendiremeyince Sarı-Kırmızılı taraftarlara saç baş yoldurttu.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; ligin ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atıp, Galatasaray’a gelince penaltı dışında gol sorunu yaşayan Senegalli’nin fiziksel olarak yeterli seviyede olmadığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı forma altında daha iyi işler yapmak isteyen ancak henüz bunu başaramayan Diagne’nin yakın çevresine, “Galatasaray’a ilk geldiğimde fizik ve kondisyon bakımından takım arkadaşlarımdan gerideydim. Onları yakalamaya çalışıyorum ancak henüz yüzde 100’üme ulaşamadım ve az da olsa hala onların seviyesinde değilim. Bunu başardığımda herkes gerçek Diagne’yi görecek” şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.

TERİM’İN YENİ KONDİSYONERİYLE ÇALIŞAMADI

Takımını ligin ilk yarısında fizik ve kondisyon bakımından yetersiz bulan teknik direktör Fatih Terim, Antalya kampına Alberto Bartali’yi götürmüştü. Galatasaray’la anlaşan İtalyan kondisyonerin özel çalışmalarıyla Sarı-Kırmızılı futbolculara yükleme yaptı. Ancak transferin son günü takıma katılan Mbaye Diagne, İtalyan antrenörle birlikte kamp çalışmalarını kaçırdı.

MİTROGLOU DA AYNI DURUMDA

Diagne’yle birlikte transferin son günü Sarı-Kırmızılı takıma imza atan Kostas Mitroglou da devre arası kamp çalışmalarında yer alamadı. Bu durum Yunan forvetin de takımdaki diğer futbolcuların fizik ve kondisyon bakımından gerisinde kalmasına neden oldu.

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