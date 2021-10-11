Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohammed milli takımlarında yer alırken, Diagne İstanbul’da takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Senegalli forvet, hazırlık maçında Tuzlaspor ağlarına 1 gol bıraktı. Son haftalarda oyuna girdikten sonra da etkili oynayan tecrübeli golcü, teknik heyetin beğenisini kazandı.

Teknik direktör Fatih Terim’in mevcut form durumlarına göre Mbaye Diagne’yi diğer 2 isme göre daha önde gördüğü öğrenildi. İttifak Holding Konyaspor karşısında en uçta Diagne’nin forma giymesi bekleniyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Diğer yandan Sacha Boey, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Marsilya maçında sakatlık yaşayan Fransız futbolcunun tedavisi devam ediyor. Teknik heyetin, Boey’in derbiye yetiştirilmesini istediği gelen haberler arasında.

Barış Alper Yılmaz’ın da İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde süre alabileceği belirtildi.