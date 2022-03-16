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Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz genç kadının hayatını kurtardı
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı evde rehin tutulan genç kadını özgürlüğüne kavuşturdu

Aylardır zorla tutulup işkence gören Özlem Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programının canlı yayınında ekranlara gelen polis operasyonuyla kurtarıldı. Türkiye’nin konuştuğu olay an be an ekrana gelirken suçlanan isim Ali Borazan’ın Show TV muhabirine saldırması ise izleyenleri şoke etti

Didem Arslan Yılmaz genç kadının hayatını kurtardı
Didem Arslan Yılmaz genç kadının hayatını kurtardı
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HABERTURK.COM

Her şey Sabriye Acan'ın "kızım kayıp" demesi ile başladı. Didem Arslan Yılmaz, kayıp Cansu'nun peşine düştü ve 19 yaşındaki genç kızı ailesine kavuşturdu. Stüdyoya gelen Cansu, gerçekleri tek tek açıkladı. Kaybolduğu günlerde Ali Borazan'ın evinde şiddete maruz kaldığını, zorla tutulduğunu anlattı.

ANNENİN FERYADI: EVLİ KIZIMI KAÇIRDI

Ali Borazan hakkındaki ihbarlar çoğaldı, bir başka anne daha "Evli kızımı Ali kaçırdı" dedi, feryatlar içinde stüdyoya geldi. Ali Borazan'ın kızı Özlem'i şantaj yaparak evinde tuttuğunu, kızına ve torununa işkence uyguladığını iddia etti. Ali'nin evinde kalan Cansu iddiaları doğruladı. Cansu konuştu, ortalık karıştı.

SUÇLANAN İSİM MUHABİRE SALDIRDI

Suçlanan isim Ali Borazan canlı yayına bağlandı ve suçlamaları yalanladı. "Rehin tutuluyor" denilen Özlem'i yayına çıkarmamakta ısrar etti. Soru işaretleri çoğaldı. Didem Arslan Yılmaz’ın gerçekleştirdiği yayınlar ve Dövmeci Ali lakaplı Ali Borazan aleyhine art arda gelen ihbarlar ses getirdi. Emniyet güçleri harekete geçti. Canlı yayında polis ekipleri, suçlanan isim Ali Borazan'ın evine baskın yaptı. Zeliha Ataş'ın "rehin tutuluyor" dediği kızı Özlem kurtarıldı.

Canlı yayında ekrana gelen bu anlarda herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Ali Borazan, Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME muhabirine saldırdı. Türkiye’nin an be an izlediği bu anlar herkesi şoke etti.

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