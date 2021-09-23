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Dilek Albayrak ve eşi Bahattin Albayrak, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına başvurdu. Evlenene kadar ailesiyle birlikte Gaziantep'in Burç beldesi, Gürpınar köyünde yaşayan Dilek Albayrak, 12 yaşından beri ailesi tarafından istismara uğradığını ve uğratıldığını anlattı.

Ailesi tarafından mağdur edilen Dilek, evlendikten sonra kurtulacağını sandı ancak yanıldı.Dilek'in inanılmaz hikayesi ve başına gelenler ekran başındaki herkesi şoke etti.

Dilek'in herkesi hayrete düşüren hikayesi;

DİLEK'İN HERKESİ HAYRETE DÜŞÜREN HİKAYESİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, olayı araştırmaya başladı. Bahsedilen köyde neler oluyor? Tüm gerçekler Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programında ortaya çıkmaya devam edecek.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla Show TV'de!