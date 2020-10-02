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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bir cinayet daha çözüldü!

Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında bir cinayet daha çözüldü. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Özge Sevinç’in şüpheli ölümünün ardından başlatılan soruşturmada 4 ki̇şi̇ tutuklandı. ‘Kişiyi eziyet ederek öldürme’ suçlamasıyla tutuklananlar arasında Özge’ni̇n ni̇kahlı eşi̇ Ahmet Sevi̇nç, bi̇rli̇kte yaşadığı Cihan Balaban'ın annesi̇ Eli̇f Altıntaş, Ayşe Asar ve Cengiz Karataş var

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bir cinayet daha çözüldü!
HABERTURK.COM

28 yaşındaki Özge Sevinç’in şüpheli ölümündeki sırlar Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında ortaya çıkmıştı.

Sevinç, 13 Temmuz’da Sındırgı Adliyesi'ne gidip kendisinden 40 yaş büyük kocası hakkında boşanma dilekçesi verdi. Talihsiz kadının, kocası tarafından 4 ay kilit altında tutulup sistematik işkence gördüğü ve 12 aylık bebeğinin de bir aileye satılmak istendiği yine canlı yayında öğrenildi.

Özge Sevinç adliyeden ayrıldıktan sonra ise Yılmaz Akkoca isimli bir adamın evinde kalmaya başladı. İşte ne olduysa o 6 gün içinde oldu...

Özge Sevinç önce yataklara düştü, ardından da 19 Ağustos’ta yaşamını kaybetti. Canlı yayına bağlanan bir izleyicinin, "Akkoca’nın evinden bir kadının imdat çığlıklarını duydum!" sözleri üzerine soruşturmayı yürüten Sındırgı Cumhuriyet Savcılığı düğmeye bastı. Ayşe Asar ve Cengiz Karataş “fuhuşa teşvi̇k, insan ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından çıkarıldıkları mahkemece daha önceden tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi̇ne gönderi̇lmi̇şti̇.

Tutuklanan 4 ki̇şi̇ni̇n yargılanması i̇se Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi̇'nde devam edecek...

Özge Sevinç soruşturmasında 4 kişi tutuklandı;

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