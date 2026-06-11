Didem Arslan Yılmaz, yıllardır çözülemeyen dosyada kritik adım attı
Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Ahmet Esen dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Dosya artık cinayet soruşturması kapsamına alındı. Programa katıldığı günden beri masum olduğunu söyleyen Ünzile, "Kahveci" lakaplı Erol ile birlikte gözaltına alındı; ağabeyi ve ailesi de soruşturma kapsamında emniyete sevk edildi. Didem Arslan Yılmaz, gelişmeyi canlı yayında açıkladı, aile gözyaşlarına boğuldu
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında haftalardır Türkiye’nin gündeminde olan Ahmet Esen dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Uzun süredir şüpheli yönleriyle ele alınan dosya, artık cinayet soruşturması kapsamında değerlendiriliyor.
ÜNZİLE VE EROL GÖZALTINDA
Bugüne kadar “çözülemez” denilen birçok olayı aydınlatan Didem Arslan Yılmaz, sonuç alınan dosyalar arasına bir yenisini daha ekledi. Programa katıldığı ilk günden bu yana “Ben öldürmedim, masumum” diyen Ünzile, canlı yayının ardından “Kahveci” lakaplı Erol ile birlikte polis eşliğinde Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
BURSADA EŞ ZAMANLI OPERASYON
İşlemlerin ardından Bursa’ya sevk edilen ikili, Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan diğer kişilerle birlikte emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Ünzile’nin ağabeyi İsmail ile annesi ve babasının da bulunduğu öğrenildi. Ünzile’nin daha önce “katil” dediği Mustafa da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
CANLI YAYINDA DUYURU
Didem Arslan Yılmaz, iki yıldır oğulları için adalet arayan Ahmet Esen’in ailesine son dakika gelişmesini canlı yayında duyurdu. Haberi alan baba Ferru, anne Nermin ve kardeş Şevkican gözyaşlarına hakim olamazken, Didem Arslan Yılmaz’a teşekkür etti.
ÜNZİLE’DEN ŞOK SÖZLER
Gözaltına alındığı sırada arkasındaki Mustafa’ya “Her şeyi mahvettin” diyen Ünzile’nin, saatler sonra elleri kelepçeli şekilde gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.
Türkiye’nin konuştuğu olayda tüm gelişmeler, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında ekrana gelmeye devam edecek.