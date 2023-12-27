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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de büyük yüzleşme!

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de büyük yüzleşme!

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 15 yaşındaki Helin'in kaybı çok konuşuldu. 19 yaşındaki Görkem Akın Beder, 10 gün önce kaybolan kız kardeşi Helin'i bulmak için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 21:49 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:49
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de büyük yüzleşme!
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        19 yaşındaki Görkem Akın Beder, 10 gün önce kaybolan kız kardeşi Helin’i bulmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu. Kız kardeşinin annesi işteyken “Markete gidiyorum” diyerek evden çıktığını ve bir daha haber alınamadığını belirten Görkem, kardeşini bulmak için askerden izin aldığını söyledi. Askere gitmeden önce her şeyin yolunda olduğunu belirten Görkem, kız kardeşinin çok fazla sosyal medyaya girdiğini ama annesinin uyarılarını umursamadığını anlattı. Kardeşini bulmak için eve geldiğinde, annesi ve dayısının çok umursamaz davrandığının altını çizen Görkem, kardeşinin kaybolmasından annesini suçladı.

        Anne Nurgül canlı yayına bağlandı, kızı kaybolmadan önce para kartını bulamadığı için tartıştıklarını, kızının o işteyken gittiğini kaydetti, “Oğlumun evli ve 3 çocuk babası arkadaşı İsa’dan şüpheleniyorum” dedi. Anne Nurgül’ün suçlamasından sonra yayına bağlanan İsa ise Nurgül’ün iddialarını yalanladı, “Görkem’in kardeşi olduğunu bile yeni öğrendim” dedi. İsa, Helin’in kaybolmasında Görkem gibi kendisinin de şüphelendiğini belirtmesi üzerine, anne Nurgül tepki gösterdi. Anne ve oğlunun büyük yüzleşmesinde tansiyon yükseldi.

        Nurgül suçu kendisine atmaya çalıştıklarını ifade ederken, “İnsan canına bir şey yapar mı?” dedi.

        Görkem, 15 yaşındaki kardeşi Helin’e kavuşabilecek mi? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.

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        #didem arslan yılmaz
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