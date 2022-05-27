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Didem Ciner, New York'ta Michael Bloomberg ile görüştü

Bloomberg HT Kurucusu Didem Ciner, Bloomberg LP Kurucusu ve CEO'su Michael Bloomberg ile New York'ta Bloomberg binasında görüştü. Görüşmede medya teknolojileri ve küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeler ele alındı.

Didem Ciner, New York'ta Michael Bloomberg ile görüştü
HABERTURK.COM

Bloomberg HT Kurucusu Didem Ciner, New York'ta Bloomberg LP binasını ziyaret etti.

Ciner, ziyaretinde Bloomberg'in Kurucusu ve CEO'su milyarder iş insanı Michael Bloomberg ile bir araya geldi. Ciner ve Bloomberg görüşmesinde medya teknolojilerindeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede küresel ve bölgesel ekonomide yaşananlar da gündemde yer aldı. İkilinin görüşmesine Bloomberg Media CEO'su Scott Havens da katıldı.

Bloomberg yetkilileri Didem Ciner'e Bloomberg binasında farklı departmanlar ve işleyiş ile ilgili bilgi verdi. Ciner'e Bloomberg News Küresel İşbirlikleri Direktörü Ted Fine eşlik ederken; Ciner, Bloomberg Teknikten Sorumlu Küresel Direktörü Roman Mackiewizc ve Televizyon Operasyonlarından Sorumlu Küresel Direktörü Al Mayers ile de bir araya geldi.

Dünyanın önde gelen finansal haber kuruluşlarından Bloomberg ile Türkiye’nin en önemli yayın gruplarından Ciner Medya Grubu arasında 27 Ocak 2010'da başlayan işbirliği 2025 yılına kadar uzatılmıştı.

Bu işbirliği ile ortaya çıkan ve 2010 yılında kurulan Bloomberg HT markası, ekonomi yayıncılığı alanında yaygın bir ağı kapsamaktadır.

Bloomberg HT, amiral gemisi Bloomberg HT televizyonunun yanı sıra finans alanında internet yayıncılığının öncülerinden BloombergHT.com, Bloomberg HT Radyo, sosyal medya ve dijital medya mecralarıyla Türkiye'nin en çok takip edilen ekonomi platformu konumunda.

Bloomberg, iş dünyası ve finans konularında dünyanın lider medya platformudur.

Bloomberg Medya Grubu, 120 ülkede 2.700'den fazla basın mensubunu istihdam etmekte ve 60'tan fazla ülkede 1.000'den fazla istasyondan günde 5.000'in üzerinde haber üretmektedir.

Bloomberg HT

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