Didem isminin anlamı nedir? Didem ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Didem isminin analizi

Didem adının içerdiği anlamlar, internet kullanıcılarının ilgi duyduğu konular arasındadır. Birçok kişi, her gün çeşitli nedenlerle Didem adını araştırmaktadır. Çünkü bu isim, kız çocuklarına en sık verilen isimlerden biridir. Didem adının anlamı, özellikleri, hangi kökenden geldiği gibi soruların cevabı için yazının devamını inceleyebilirsiniz…

DİDEM İSMİNİN ANLAMI

Didem isminin anlamı çeşitli bilgilerden alınan kaynaklar ile şöyle derlenebilir;

Göz bebeği,

İkram, ağırlama

Büyüklük

Azamet

Eğik olmayan taş

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde bu kelime için “gözüm gibi sevdiğim, gözüm, sevgilim ve sevdiğim” gibi anlamlar bulunur. Ülkemizde bu ismi kullanan kişi sayısı şu şekildedir;

Türkiye: 28.200 kişi,

İstanbul: 7.993 kişi,

Ankara: 2.766 kişi,

İzmir: 2.241 kişi.

Didem adına sahip olan insanların aksiyon, macera ve değişim gibi konulara açık olduğu bilinenler arasındadır. Özgürlüğü yapıcı bir şekilde kullanmayı tercih eden bu insanlar için kural ve baskı en demotive edici şeylerin başında gelir. Vizyon sahibi olan ve çok yönlülüğüyle dikkatleri üzerine çeken bu kişiler, hümanist yapılarıyla da çevresinden beğeni toplar.