Edanur isminin anlamı nedir? Edanur ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Edanur isminin analizi
Baba ve anneler, çocuklarının isimlerine karar verme sürecine epey zaman ayırır. Doğacak bebekleri için kız çocuklar için yaygın olan adlara göz atarlar. Bunlardan biri de Edanur'dur. Söz konusu isim, ülkemizde çok uzun yıllardır konuşulmaktadır. Peki Edanur ne demek? İsmin özellikleri neler? Kökeni nereden geliyor?
Eda ve Nur isimlerinin birleşiminden olan EdanurEdanur, iki isimden oluşan ve kulağa hoş gelmesiyle dikkat çeken bir kız adıdır. Eda ve Nur kelimelerinin her biri Arapça’dırArapça’dır. Ancak bu isim, Türk toplumunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki EdanurEdanur Kur’an’da geçiyor mu? İşte EdanurEdanur adına dair tüm merak edilenler…
EDANUR İSMİNİN ANLAMI
EdanurEdanur isminin anlamı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişi vardır. İşte isme dair anlamlar;
Işık saçan nazlı kız,
Güzel hareketleri ve davranışları olan,
Etrafına ışık saçan.
EdanurEdanur adının her iki sözcüğü de incelendiğinde bu anlamların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu noktada Eda kelimesi, davranış, naz ve tavır olarak açıklanır. Nur adının anlamı ise ışık, aydınlık ve tanrısal güç gibi kavramları ortaya çıkarır. EdanurEdanur adının anlamını bütün şekilde ele alırsak bu iki anlamın bütünü ifade edilebilir.
EdanurEdanur ismine sahip olan insanların lider ruhlu olduğu bilinmektedir. Söz konusu insanların aşk için yaşadığı ve dünyaya bunun için geldikleri bilinir. Zorlukların üstesinden kolay ve hızlıca gelen bu insanlar, yüksek enerjileriyle hayata sıkı sıkı bağlanırlar. Ayrıca iletişim yeteneği yüksek olan bu kişilerin inovatifinovatif yönleri de vardır.
EDANUR KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?
Peki EdanurEdanur Kur’an’da geçiyor mu? Ebeveynler için çocuklarının sahip olduğu ismin İslami yönü de önemlidir. EdanurEdanur adının Kur’an’ı Kerim’de yer aldığı bilinmektedir. Bu nedenle söz konusu isim, çocuklara gönül rahatlığıyla verilebilir. Ayrıca bu isim, din alimlerinin ortak görüşüne göre caiz isimler arasındadır.
EDANUR İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?
Peki EdanurEdanur isminin analizi nedir? İşte harf analizi;
EDANUR İSMİNDE HANGİ ÖZELLİKLER VAR?
EdanurEdanur adının içerdiği bazı özellikler aşağıda listelenmiştir;
EDANUR ADININ NUMEROLOJİSİ
9 kader sayısına sahip EdanurEdanur adı, insancıl ve hümanist özellikleriyle öne çıkar. Sanatsal yetenekleriyle öne çıkan EdanurEdanur isimli kişilerin romantizme verdiği önem aşikardır. Kuvvetli önsezileriyle ortamlarda dikkat çeken bu insanların duyarlı tavırları da beğeni toplar.