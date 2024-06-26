Dilruba isminin anlamı nedir? Dilruba ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Dilruba isminin analizi

Osmanlı Döneminden geldiği bilinen Dilruba adının kökeninin Farsça olduğu bilgisi vardır. Bunun yanı sıra kökeninden dolayı ismin Kur’an’da geçip geçmediği de merak konusudur. Peki Dilruba Kur’an’da geçiyor mu? İşte Dilruba adına dair tüm detaylar…

DİLRUBA İSMİNİN ANLAMI

Dilruba isminin anlamı birçok kaynakta “güzel, gönül çelen, ahu, gönül kapan” gibi anlamlarla geçer. Dilruba adı, sahip olduğu güzel anlamların yanı sıra kulağa hoş gelen tınısıyla da beğeni toplar. Söylendiğinde olumlu duygular yaşatan bu ismin Osmanlı’da saray edebiyatı olarak geçen Divan Edebiyatı’nda oldukça fazla kullanıldığı bilinenler arasındadır.

Dilruba adının içerdiği bazı özellikler şunlardır; İnce ruhlu,

Sanatçı kişiliğe sahip,

Güçlü,

Duygusal,

Sanatsal yetenekleri olan,

Naif,

Marjinal fikirlere sahip,

Zeki ve bilgi sahibi olmayı seven, Dilruba isminin aynı zamanda “sonsuz aşk” anlamına da geldiği bilinenler arasındadır. Türkiye genelinde Dilruba adını kullanan toplam 2.371 kişi olduğu bilinmektedir. Diğer istatistikler ise şöyle listelenebilir; İstanbul: 544 kişi,

Ankara: 186 kişi,

İzmir: 100 kişi. Dilruba adının bazı pozitif özellikleri; sistematik, düzenli çalışan, dürüst kişiliğe sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş. Dilruba isminin negatif özellikleri; beğendiği ya da beğenmediği durumlara karşı aşırı katı olmak, bazı durumlarda baskın olmaya çalışmak, detaylara takılarak büyük resmi unutmak.

DİLRUBA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Peki Dilruba Kur’an’da geçiyor mu? Dilruba, İslam Dininde kutsal kabul edilen Kur’an-ı Kerim’deki ayet ya da sureler içinde geçmez. İçinde hoş anlamlar olan Dilruba adı, uzun yıllar boyunca Türkiye’deki Müslüman aileler tarafından fazlaca kullanılmıştır. Bu nedenle Dilruba adının çocuklara koyulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ayrıca psikoloji biliminde de anlamı güzel olan isimlerin çocuklara verilmesinde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir.

Anne ve baba olarak yeni doğacak bebeğiniz için güzel anlama sahip bir isim arıyorsanız Dilruba adını değerlendirebilirsiniz. Ağır başlı, hoş görünümlü ve çekici gibi anlamlara gelen Dilruba, din alimleri tarafından da caiz kabul edilmiştir. DİLRUBA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR? Peki Dilruba isminin analizi nedir? İsim analizleri, çocuklarına uzun ömürlü ve hayırlı isim arayanlar için yol gösterici niteliktedir. Dilruba adının analizi ise aşağıda verilmiştir;