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        Haberler Bilgi Yaşam Dilruba isminin anlamı nedir? Dilruba ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Dilruba isminin analizi

        Dilruba isminin anlamı nedir? Dilruba ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Dilruba isminin analizi

        İnternetteki trend aramalardan biri olan isim aramalarında Dilruba adı önde gelir. Osmanlı Döneminden gelen bir isim olduğu bilinen Dilruba, olumlu ve sevilen anlamıyla birçok kişinin favoridir. Peki Dilruba ne demek? Hangi kökenden geliyor? Analizi ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:47
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        Dilruba isminin anlamı nedir?
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        Osmanlı Döneminden geldiği bilinen Dilruba adının kökeninin Farsça olduğu bilgisi vardır. Bunun yanı sıra kökeninden dolayı ismin Kur’an’da geçip geçmediği de merak konusudur. Peki Dilruba Kur’an’da geçiyor mu? İşte Dilruba adına dair tüm detaylar…

        DİLRUBA İSMİNİN ANLAMI

        Dilruba isminin anlamı birçok kaynakta “güzel, gönül çelen, ahu, gönül kapan” gibi anlamlarla geçer. Dilruba adı, sahip olduğu güzel anlamların yanı sıra kulağa hoş gelen tınısıyla da beğeni toplar. Söylendiğinde olumlu duygular yaşatan bu ismin Osmanlı’da saray edebiyatı olarak geçen Divan Edebiyatı’nda oldukça fazla kullanıldığı bilinenler arasındadır.

        Dilruba adının içerdiği bazı özellikler şunlardır;

        • İnce ruhlu,
        • Sanatçı kişiliğe sahip,
        • Güçlü,
        • Duygusal,
        • Sanatsal yetenekleri olan,
        • Naif,
        • Marjinal fikirlere sahip,
        • Zeki ve bilgi sahibi olmayı seven,

        Dilruba isminin aynı zamanda “sonsuz aşk” anlamına da geldiği bilinenler arasındadır. Türkiye genelinde Dilruba adını kullanan toplam 2.371 kişi olduğu bilinmektedir. Diğer istatistikler ise şöyle listelenebilir;

        • İstanbul: 544 kişi,
        • Ankara: 186 kişi,
        • İzmir: 100 kişi.

        Dilruba adının bazı pozitif özellikleri; sistematik, düzenli çalışan, dürüst kişiliğe sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş.

        Dilruba isminin negatif özellikleri; beğendiği ya da beğenmediği durumlara karşı aşırı katı olmak, bazı durumlarda baskın olmaya çalışmak, detaylara takılarak büyük resmi unutmak.

        DİLRUBA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Peki Dilruba Kur’an’da geçiyor mu? Dilruba, İslam Dininde kutsal kabul edilen Kur’an-ı Kerim’deki ayet ya da sureler içinde geçmez. İçinde hoş anlamlar olan Dilruba adı, uzun yıllar boyunca Türkiye’deki Müslüman aileler tarafından fazlaca kullanılmıştır. Bu nedenle Dilruba adının çocuklara koyulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ayrıca psikoloji biliminde de anlamı güzel olan isimlerin çocuklara verilmesinde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir.

        Anne ve baba olarak yeni doğacak bebeğiniz için güzel anlama sahip bir isim arıyorsanız Dilruba adını değerlendirebilirsiniz. Ağır başlı, hoş görünümlü ve çekici gibi anlamlara gelen Dilruba, din alimleri tarafından da caiz kabul edilmiştir.

        DİLRUBA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Peki Dilruba isminin analizi nedir? İsim analizleri, çocuklarına uzun ömürlü ve hayırlı isim arayanlar için yol gösterici niteliktedir. Dilruba adının analizi ise aşağıda verilmiştir;

        • D: İsminin başında D olan insanların girişimci olma ihtimalleri çok yüksektir.
        • İ: Son derece ince ruhlu olan insanları sembolize eder.
        • L: Sosyal ilişkilerde rahat ve özgüveni yüksek olan insanlar, çoğunlukla isminde L harfi olanlardır.
        • R: Kibrin ve alaycılığın sembolü olan R harfi, bazı kişilerde yoğun endişeyle ortaya çıkar.
        • U: Hümanist ve anlayışın sembolüdür.
        • B: Duygusal ve son derece naif insanların isminin son hecesinde B harfi olabilir.
        • A: Bir isimde A harfi bulunduğunda o kişinin yol gösterici olma isteği çok yüksektir.

        DİLRUBA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Dilruba adına sahip olan insanlarda idare ve planlama yeteneği gelişmiştir. Diğer özellikler ise aşağıda sıralanmıştır;

        • Bu kişilerde uzun saatler boyunca sıkılmadan çalışma becerisi vardır.
        • Rutin şekilde ilerleyen işleri alıştıktan sonra kolayca yönetebilirler.
        • Detaylara özen gösteren bu insanlar, iş hayatlarında hızlıca yükselme yeteneğine sahiptir.
        • Aile yaşamına düşkün olurlar ve son derece uysal tavırları vardır.
        • Duygusal olarak zengin bir dünyaya sahip olmaları onların iletişim becerilerini yükseltmiştir.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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