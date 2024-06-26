Efna isminin anlamı nedir? Efna ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Efna isminin analizi

Çeşitli güzel anlamlara gelen Efna adı, ülkemizde çok sık rastlamadığımız bir isim olsa da oldukça sevilir. Rengi pembe, uğurlu sayısı 8 olan bu rengin Arapça kökeninden geldiği bilinmektedir. Peki Efna ne demek? İşte cevabı…

EFNA İSMİNİN ANLAMI

Efna isminin anlamı üzerine birçok kaynak bulunur ve bu kaynaklara göre söz konusu adın “güzel gözlü kız” anlamına geldiği söylenebilir. Efna adının içerdiği bir diğer anlam ise “türler ve çeşitler” olarak öne çıkar. Dünya çapında yer alan farklı çeşit ve türlerin tek bir çatı altında toplanması, Efna adının karşılığını da içerir. Efna adı, bu olumlu anlamıyla ve özgün okunuşuyla çok uzun yıllardır ülkemizde favori isimler arasına girmiştir.

Bilhassa sosyal medyada son dönemlerin en popüler isimleri arasına giren Efna adı, ülkemizde büyük beğeni toplayan ve diğer isimlerle bir arada kullanılan favorilerdendir. Bu ismi taşıyan insanların çoğunlukla sakin ve naif kişilikte olduğu göze çarpar. Efna isimli insanların kötülük sevmeyen yönü, onların sosyal ortamlarda bir adım öne gelmesini destekler. Arapça kökenli Efna adının yanına yakışan bazı isimler aşağıda verilmiştir; Buse

Elif

Esin

Eftelya EFNA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Caiz isimler listesinde olan Efna adının Kur’an’da geçip geçmediği de merak konuları arasındadır. Alınan bilgilere göre, söz konusu ismin Kur’an’da geçmediği bilinmektedir. Son derece köklü ve eski bir isim olan Efna, daha çok özgün ve güzel anlamlı arayan aileler tarafından sevilir. Üstelik bu ismin kötü ve İslam dinine aykırı gelen bir anlamı yoktur. Bu nedenle çocuğunuz için hayırlı ve güzel anlama sahip bir isim arıyorsanız bu noktada Efna adını tercih edebilirsiniz.