Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Duygu isminin anlamı nedir? Duygu ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Duygu isminin analizi

        Duygu isminin anlamı nedir? Duygu ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Duygu isminin analizi

        Duygu adının yüzyıllardır ülkemizde beğenilerek kullanıldığı bilinir. Türkiye'de en çok rastlanan kız isimlerinden biri olan Duygu, olumlu anlamıyla ebeveynlerin beğenisini toplar. Sizin de aklınızdan "Duygu ne demek?" sorusu geçiyor olabilir. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duygu isminin anlamı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ebeveyn olacağınızın haberini aldığınızda yüreğiniz büyük bir heyecanla atmaya başlar. Cinsiyet öğrenme anından itibaren ise ona en özel ismi vermek istersiniz. Bir kız bebeğiniz olacaksa isim araştırma sürecinde Duygu adını değerlendirebilirsiniz. Aklınızdan “Duygu Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu geçiyorsa yazının devamını okuyabilirsiniz…

        DUYGU İSMİNİN ANLAMI

        Duygu isminin anlamı bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre şu manaları içerir;

        • Önsezi
        • Duyularla algılanan
        • His
        • Belirli nesne ya da olayın bireylerin iç dünyasında oluşturduğu izlenim
        • Olayları ve durumları estetik ve ahlaki açıdan değerlendirme yetisi
        • Kendine özgü olan ruhsal hareket

        Duygu adına sahip olan kişi sayısı, ülkemizin geneli için 83.778 kişi olarak belirlenmiştir. İstanbul’da 20.054 kişi, İzmir’de 6.418 kişi, Ankara’da ise bu adı kullanan 6.697 kişi yer alır.

        Duygu adına sahip olan insanların inatçı yapıda olduğu düşünülür. Birçok anda dediğim dedik tavırlarıyla karşılarındakini bunaltma özellikleri olabilir. Ancak bu kişiler, son derece hoşgörü sahibi ve anlayışlıdır. İnce fikirleriyle gönül almayı becerebilen Duygu isimli insanların partnerlerine karşı yüksek sadakatleri de dikkat çekicidir. Meslek hayatlarında çalışkan ve detaycı özellikleriyle beğeni toplayan kişiler, kariyerlerini sevdiklerinde çok başarılı olurlar.

        DUYGU KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Peki Duygu Kur’an’da geçiyor mu? Duygu adının olumlu anlamları olsa da İslami yönü de merak konusudur. Ancak bu ismin Kur’an’da geçmediği bilgisi vardır. Yine de bu adın caiz olup olmadığını düşünenler vardır. Duygu adı, İslam dini için kutsal olan Kur’an-ı Kerim’de yer almasa da caiz olmayan isimler listesinde değildir. Güzel anlamı olduğundan ve İslam dini açısından herhangi bir olumsuzluk taşımadığından çocuklara gönül rahatlığıyla verilebilir.

        DUYGU İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Bu noktada anne baba adaylarının en merak ettiği konuların arasında olan “Duygu isminin analizi nedir?” sorusunu da yanıtlamakta fayda var. İsim analizi konusu, bilhassa Akrofonoloji ile ilişkilendirilir. Harflerin ses titreşimlerinin kişilerin kaderine ve karakterine olan etkisini gösterir. İşte isme ait harf analizi;

        • D: Kararlı ve disiplinli insanların harfi olan D, sabırlı olmaları sayesinde hayattaki birçok şeyin üstesinden gelebilirler.
        • U: Duyarlı ve anlayışlı insanların isminde U olma olasılığı yüksektir. U, aynı zamanda hümanist kelimesini de çağrıştırır. Neticede Duygu adına sahip insanların hümanist yönleri güçlüdür.
        • Y: Özgün ve yaratıcı özelliklere sahip bu insanlar, kendilerine has olan ifade tarzları sayesinde ortamlarda öne çıkan kişilerdir. Bu özellikleri, meslek yaşamlarında üstlerinin kolayca dikkatini çekebilir.
        • G: Analitik düşünce ve zihinsel yetenekleri ifade eder. Bu harf, bilimsel araştırmalara olan ilgiyi de anlatır.
        • U: İnsan sevgisi olan ve son derece insancıl olan insanlardır.

        DUYGU ADININ ÖZELLİKLERİ NELER?

        Duygu adının içerdiği birçok özellik vardır. İşte söz konusu ismin içerdiği bazı özellikler;

        • Türkçe kökenli olan Duygu ismi, çoğunlukla duygusal özellikleriyle dikkat çeker.
        • İçe dönük insanlar olsalar da sosyal ortamlarda bunu pek belli etmezler.
        • Duygularını yoğun şekilde yaşayan bu insanlarda empati yeteneği de gelişmiştir.
        • Sanatsal yetenekleri yüksek olan bu kişiler, bilhassa duygularını sanat yoluyla ifade etmelerini anlatır.
        • Başkalarının duygusal sorunlarını dinlemeyi sever ancak kendilerini çok açamazlar.
        • Sanatçı, yazar gibi mesleklere yatkın olan bu insanlar, özellikle danışmanlık gibi insanlara faydalı oldukları işlerde de başarılı olma yeteneğine sahiptir.
        Dudu isminin anlamı nedir?
        Dudu isminin anlamı nedir?
        Dilruba isminin anlamı nedir?
        Dilruba isminin anlamı nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!