Duygu isminin anlamı nedir? Duygu ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Duygu isminin analizi
Duygu adının yüzyıllardır ülkemizde beğenilerek kullanıldığı bilinir. Türkiye'de en çok rastlanan kız isimlerinden biri olan Duygu, olumlu anlamıyla ebeveynlerin beğenisini toplar. Sizin de aklınızdan "Duygu ne demek?" sorusu geçiyor olabilir. İşte detaylar…
Ebeveyn olacağınızın haberini aldığınızda yüreğiniz büyük bir heyecanla atmaya başlar. Cinsiyet öğrenme anından itibaren ise ona en özel ismi vermek istersiniz. Bir kız bebeğiniz olacaksa isim araştırma sürecinde Duygu adını değerlendirebilirsiniz. Aklınızdan “Duygu Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu geçiyorsa yazının devamını okuyabilirsiniz…
DUYGU İSMİNİN ANLAMI
Duygu isminin anlamı bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre şu manaları içerir;
Duygu adına sahip olan kişi sayısı, ülkemizin geneli için 83.778 kişi olarak belirlenmiştir. İstanbul’da 20.054 kişi, İzmir’de 6.418 kişi, Ankara’da ise bu adı kullanan 6.697 kişi yer alır.
Duygu adına sahip olan insanların inatçı yapıda olduğu düşünülür. Birçok anda dediğim dedik tavırlarıyla karşılarındakini bunaltma özellikleri olabilir. Ancak bu kişiler, son derece hoşgörü sahibi ve anlayışlıdır. İnce fikirleriyle gönül almayı becerebilen Duygu isimli insanların partnerlerine karşı yüksek sadakatleri de dikkat çekicidir. Meslek hayatlarında çalışkan ve detaycı özellikleriyle beğeni toplayan kişiler, kariyerlerini sevdiklerinde çok başarılı olurlar.
DUYGU KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?
Peki Duygu Kur’an’da geçiyor mu? Duygu adının olumlu anlamları olsa da İslami yönü de merak konusudur. Ancak bu ismin Kur’an’da geçmediği bilgisi vardır. Yine de bu adın caiz olup olmadığını düşünenler vardır. Duygu adı, İslam dini için kutsal olan Kur’an-ı Kerim’de yer almasa da caiz olmayan isimler listesinde değildir. Güzel anlamı olduğundan ve İslam dini açısından herhangi bir olumsuzluk taşımadığından çocuklara gönül rahatlığıyla verilebilir.
DUYGU İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?
Bu noktada anne baba adaylarının en merak ettiği konuların arasında olan “Duygu isminin analizi nedir?” sorusunu da yanıtlamakta fayda var. İsim analizi konusu, bilhassa Akrofonoloji ile ilişkilendirilir. Harflerin ses titreşimlerinin kişilerin kaderine ve karakterine olan etkisini gösterir. İşte isme ait harf analizi;
DUYGU ADININ ÖZELLİKLERİ NELER?
Duygu adının içerdiği birçok özellik vardır. İşte söz konusu ismin içerdiği bazı özellikler;