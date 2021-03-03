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HaberlerFiskosDidem Soydan'dan Yılmaz Erdoğan'lı şiir gibi paylaşımlar - Magazin haberleri
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Didem Soydan'dan şiir gibi paylaşımlar

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri 'Keşke Gelsen'i çektiği kliple sevenleriyle buluşturdu. Klipte Erdoğan'a eşlik eden model Didem Soydan, birlikte çekilen karelerini yayınladı

Didem Soydan'dan Yılmaz Erdoğan'lı şiir gibi paylaşımlar - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri 'Keşke Gelsen'i YouTube'da yayınladı. Erdoğan'ın Köyceğiz'de çekim platosu olarak da kullandığı çiftliğinde şiir için klip çekildi.

Klipte Yılmaz Erdoğan'a eşlik eden Didem Soydan, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Soydan, gönderisine, "Keşke gelsen, her neredeysen... Yılmaz Erdoğan..." notunu düştü.

36 yaşındaki ünlü modelin gönderisi kısa sürede 24 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

"YENİ ŞİİR KLİBİM YAYINDA"

Erdoğan, müjdeli haberi takipçilerine, "Yeni şiir klibim 'Keşke Gelsen' şimdi yayında! Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a ve Kelebeğin Rüyası’nın eşsiz melodileri için Rahman Altın kardeşime gönülden teşekkür ediyorum..." sözleriyle duyurmuştu.

"NE MUTLU BANA"

Soydan ise Yılmaz Erdoğan'ın gönderisine, "Beni onore ettiğiniz ve sizin gibi bir usta ile yanyana gelme şansı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne mutlu bana. Harika bir ekip, usta ve şiiri... Teşekkür ederim" şeklinde yorum yapmıştı.

"KEŞKE GELSEN" SÖZLERİ

Kilidi kuvvetli kapılardan girilen bir evde,
Kendine çeki düzen veren
Yarım yüzyıllık bir serseri.
Usta kılığında bir cambaz
Ne dediğini bilir de bazen
Ne yaptığını hatırlamaz.
Patavat işinde bir mühendis
Ağzından çıkandan
Dimağı habersiz.
Ya kafiyelere kurban eder kendini,
Ya da hep kafası karışık
Kendisiyle ilgili.
Keşke gelsen…
Her neredeysen….
İtimat sektöründe yaralı
Ceylanlardan oluşan bir tabiat alanı
Sanat ki tabiatın arta kalanı.
Yalnızlığıma perdedir futbol tivi
Ve ekranlardaki çığlık sistemi
İçerde kimse yok
Bakma sen Habertürk,
Açık oturum,
Bir kulağımda memleket sesleri.
Senin gözlerindeki merak
Ve biraz da hayranlık belki…
Keşke gelsen…
Her neredeysen….
Açık konuşalım ki meram
Kendine gelsin akşamları
Ne yaparsa yapsın dışarda
Yeter ki evinde uyusun
Yıpratmasın şamdanları.
Kalabalık içine gizlenen bakışların
Hem aleni,
Hem görmezden gelinen,
Kimseyi düşman etmeden
Birini sevmenin tadında beliren,
Senin körpe olgunluğun
Ve benim yaşlı çocukluğumla çelişen…
Keşke gelsen.
Her neredeysen.
Alkışa alışan davranışların
Bir beden meselesinde düğümlenen
Adına tutku ilmi
Ya da perişanlık denen,
Dokunmanın infilak ettiği sevmelerde,
Terli söyleşmeler arasında çok sık,
Senin benim olmanı çok seviyorum
Diye tercüme edilen…
Sonra kuru yaprak kelimelerle tükenen
Kimi özlediğini bilmeyen bir şiirde
Nedense bazen konuk edilen…
Keşke gelsen…
Her neredeysen…
Ve sen kimsen
Ki akşam makamını bu kadar seven,
Madem binmeyecektin
Neden bu durakta bekleyen…
Belki de şairin
Çok da meşru olmayan
Kendi kendine bir rep
Hafif meşrep
Gül kokulu ama kelime süsünden mürekkep.
Belki de çok bilgili,
Kitap yüklü bir merkep.
Keşke gelsen..
De sustursan bu kafayı,
Her neredeysen
De orası dar gelse,
Bir nefes
Bir koşu
Bir nazar
Bir aşk hızında..
Keşke gelsen…
Her neredeysen…

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