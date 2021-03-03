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Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri 'Keşke Gelsen'i YouTube'da yayınladı. Erdoğan'ın Köyceğiz'de çekim platosu olarak da kullandığı çiftliğinde şiir için klip çekildi.



Klipte Yılmaz Erdoğan'a eşlik eden Didem Soydan, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Soydan, gönderisine, "Keşke gelsen, her neredeysen... Yılmaz Erdoğan..." notunu düştü.

36 yaşındaki ünlü modelin gönderisi kısa sürede 24 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

"YENİ ŞİİR KLİBİM YAYINDA"

Erdoğan, müjdeli haberi takipçilerine, "Yeni şiir klibim 'Keşke Gelsen' şimdi yayında! Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a ve Kelebeğin Rüyası’nın eşsiz melodileri için Rahman Altın kardeşime gönülden teşekkür ediyorum..." sözleriyle duyurmuştu.

"NE MUTLU BANA"

Soydan ise Yılmaz Erdoğan'ın gönderisine, "Beni onore ettiğiniz ve sizin gibi bir usta ile yanyana gelme şansı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne mutlu bana. Harika bir ekip, usta ve şiiri... Teşekkür ederim" şeklinde yorum yapmıştı.

"KEŞKE GELSEN" SÖZLERİ

Kilidi kuvvetli kapılardan girilen bir evde,

Kendine çeki düzen veren

Yarım yüzyıllık bir serseri.

Usta kılığında bir cambaz

Ne dediğini bilir de bazen

Ne yaptığını hatırlamaz.

Patavat işinde bir mühendis

Ağzından çıkandan

Dimağı habersiz.

Ya kafiyelere kurban eder kendini,

Ya da hep kafası karışık

Kendisiyle ilgili.

Keşke gelsen…

Her neredeysen….

İtimat sektöründe yaralı

Ceylanlardan oluşan bir tabiat alanı

Sanat ki tabiatın arta kalanı.

Yalnızlığıma perdedir futbol tivi

Ve ekranlardaki çığlık sistemi

İçerde kimse yok

Bakma sen Habertürk,

Açık oturum,

Bir kulağımda memleket sesleri.

Senin gözlerindeki merak

Ve biraz da hayranlık belki…

Keşke gelsen…

Her neredeysen….

Açık konuşalım ki meram

Kendine gelsin akşamları

Ne yaparsa yapsın dışarda

Yeter ki evinde uyusun

Yıpratmasın şamdanları.

Kalabalık içine gizlenen bakışların

Hem aleni,

Hem görmezden gelinen,

Kimseyi düşman etmeden

Birini sevmenin tadında beliren,

Senin körpe olgunluğun

Ve benim yaşlı çocukluğumla çelişen…

Keşke gelsen.

Her neredeysen.

Alkışa alışan davranışların

Bir beden meselesinde düğümlenen

Adına tutku ilmi

Ya da perişanlık denen,

Dokunmanın infilak ettiği sevmelerde,

Terli söyleşmeler arasında çok sık,

Senin benim olmanı çok seviyorum

Diye tercüme edilen…

Sonra kuru yaprak kelimelerle tükenen

Kimi özlediğini bilmeyen bir şiirde

Nedense bazen konuk edilen…

Keşke gelsen…

Her neredeysen…

Ve sen kimsen

Ki akşam makamını bu kadar seven,

Madem binmeyecektin

Neden bu durakta bekleyen…

Belki de şairin

Çok da meşru olmayan

Kendi kendine bir rep

Hafif meşrep

Gül kokulu ama kelime süsünden mürekkep.

Belki de çok bilgili,

Kitap yüklü bir merkep.

Keşke gelsen..

De sustursan bu kafayı,

Her neredeysen

De orası dar gelse,

Bir nefes

Bir koşu

Bir nazar

Bir aşk hızında..

Keşke gelsen…

Her neredeysen…