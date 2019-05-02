Didem Soydan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin severler tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin önde gelen mankenlerden biri olan Didem Soydan sosyal medyanın da aktif kullanıcılarından biri. Soydan, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan skandal bir video paylaşarak takipçilerinin büyük tepkisini toplayan Kerimcan Durmaz'a destek verdi. Didem Soydan'ın bu açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

DİDEM SOYDAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur.

Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı.

İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı. Didem Soydan, modellik işine girmeden önceki işinde yani Diesel mağazasında sonradan modacı olan Umut Eker ile birlikte çalışıyorlardı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.