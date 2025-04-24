Didem Soydan: "Müzmin bekârım

Didem Soydan'ın Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddia, birlikte Londra'ya gittikleri yönünde beslenmişti.

Didem Soydan ile Emir Hacısüleymanoğlu, Londra'ya gitti gitmesine ama bunun bir aşk yolculuğu değil, arkadaşça bir gezme olduğu ortaya çıktı.

Didem Soydan, Emir Hacısüleymanoğlu ile birlikte olduğu söylentilerine son noktayı koydu.

"Ben, uzun zamandır müzmin bir bekarım" diyen Didem Soydan, arkadaşıyla ilişki yaşamasının mümkün olmadığını da dile getirdi.

Didem Soydan, en son 2023'te oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşadı.