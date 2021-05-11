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Didier Drogba, Şampiyonlar Ligi finali tartışmasına dahil oldu

İngiltere, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan Londra'ya alınması için ısrarını sürdürürken Didier Drogba da tartışmaya katıldı. Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da top koşturan Drogba, adı geçen Wembley Stadı'nın fotoğrafını paylaştı!

Didier Drogba, Şampiyonlar Ligi finali tartışmasına dahil oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final için adres tartışmaları sürüyor. İstanbul'da oynanmasına karar verilen final için İngilizler, maçın Chelsea ve Manchester City arasında olmasını da gerekçelendirerek koronavirüs önlemleri nedeniyle İstanbul'dan alınmasını ve maçın Wembley'de oynanmasını istiyor. Finalin oynanacağı ülkeyle ilgili tartışmalar sürerken Galatasaray'ın ve Chelsea'nin unutulmaz golcüsü Didier Drogba da konuya dahil oldu.

Didier Drogba, sosyal medya hesabından Wembley paylaşımı yaptı. FA Cup'ın resmi Twitter hesabından atılan bir gönderide Drogba'nın Wembley'deki gollerine atıf yapıldı. Drogba ise bu gönderiyi alıntılayarak "Wembley her zaman iyi bir fikirdir" dedi. Drogba'nın bu paylaşımının ardından Chelsea taraftarları Fildişi Sahilli eski golcüye destek verdi ve teşekkür etti.

İngiltere koronavirüs nedeniyle Türkiye'yi kırmızı listeye almış ve İngiliz taraftarlara Türkiye kapıları kapanmıştı. İngiltere cephesi finalin Wembley'de oynanması için baskısını sürdürürken UEFA'dan konuyla ilgili henüz karar çıkmadı.

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