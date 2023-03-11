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Diğer gezegenlerde bir gün ve bir yıl ne kadar sürüyor?

Dünya'da bir gün 24 yerine 11 saat olsa hayatımız nasıl değişirdi? Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin gün ve yıl kavramları Dünya'ya göre oldukça farklı işliyor. İşte, gezegenlerin saatleri...

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  • Diğer gezegenlerde bir gün ve bir yıl ne kadar sürüyor? Gezegenlerin saatleri, günler kaç saat?

    Bazı gezegenlerin bir günü tamamlaması bir yıldan uzun sürer. Örnek olarak, Venüs'ün bir eksen dönüşü 243 Dünya gününe denktir. Ancak güneşin etrafında bir tam dönüşü sadece 225 Dünya günü sürer. 
  • Diğer gezegenlerde bir gün ve bir yıl ne kadar sürüyor? Gezegenlerin saatleri, günler kaç saat?

    1. NEPTÜN

    Gün uzunluğu: 0,67 Dünya günü - 16 saat

    Yıl uzunluğu: 60. 190 Dünya günü - 165 Dünya yılı

     
  • Diğer gezegenlerde bir gün ve bir yıl ne kadar sürüyor? Gezegenlerin saatleri, günler kaç saat?

    2. URANÜS

    Gün uzunluğu: 0,71 Dünya günü - yaklaşık 17 saat 

    Yıl uzunluğu: 30.687 Dünya günü - yaklaşık 84 Dünya yılı 

     
  • Diğer gezegenlerde bir gün ve bir yıl ne kadar sürüyor? Gezegenlerin saatleri, günler kaç saat?

    3. SATÜRN

    Gün uzunluğu: 0,46 Dünya günü - yaklaşık 11 saat 

    Yıl uzunluğu: 10.756 Dünya günü - 29.4 Dünya yılı 

     
  • Diğer gezegenlerde bir gün ve bir yıl ne kadar sürüyor? Gezegenlerin saatleri, günler kaç saat?

    4. JÜPİTER

    Gün uzunluğu: 0,42 Dünya günü - 10 saat

    Yıl uzunluğu: 4333 Dünya günü - 11,9 Dünya yılı 

     
  • Diğer gezegenlerde bir gün ve bir yıl ne kadar sürüyor? Gezegenlerin saatleri, günler kaç saat?

    5. MARS

    Gün uzunluğu: 1,04 Dünya günü - yaklaşık 25 saat 

    Yıl uzunluğu: 687 Dünya günü - 1,9 Dünya yılı

     
  • Diğer gezegenlerde bir gün ve bir yıl ne kadar sürüyor? Gezegenlerin saatleri, günler kaç saat?

    6. VENÜS

    Gün uzunluğu: 243 Dünya günü - 5832 saat

    Yıl uzunluğu: Yaklaşık 225 Dünya günü - 0,6 Dünya yılı

     
  • Diğer gezegenlerde bir gün ve bir yıl ne kadar sürüyor? Gezegenlerin saatleri, günler kaç saat?

    7. MERKÜR

    Gün uzunluğu: 58,67 Dünya günü - 1408 saat 

    Yıl uzunluğu: 88 Dünya günü - 0,2 Dünya yılı 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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