Digitürk beIN CONNECT'i 15 gün herkese ücretsiz yaptı

Digitürk'ten yapılan açıklamada, abone olmayanların da 15 gün boyunca uygulamadan ücretsiz yararlanabileceği ifade edilirken, isteyen herkesin cep telefonu ve tabletine beIN CONNECT uygulamasını indirerek veya bilgisayardan internet sitesini ziyaret ederek izleyebileceği belirtildi.

beIN CONNECT’te film, dizi, belgesel ve çocuklara yönelik programlar ile dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından oluşan 15 bine yakın içerik bulunuyor.

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