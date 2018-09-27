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Dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılır? Sürücü kartı başvurusu için hangi belgeler gerekir?

Dijital ehliyet de denilen Takograf kartı TOBB tarafından verilmektedir. Dijital Ehliyet kartına sahip olabilmek için başvuru yapmak gerekir. Ülkemizde 2010 yılından itibaren zorunlu kılınan Dijital ehliyet(Takograf kartı) başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, Dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılır? Dijital ehliyet nereden alınır? Sürücü kartı başvurusu için hangi belgeler gerekir?

27.09.2018 - 15:40 | Güncelleme:

Dijital ehliyet başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların nasıl ve nereden yapıldığını araştırıyor. Peki, Dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılır?  Sürücü kartı başvurusu için hangi belgeler gerekir? Sayısal Takograf nedir? İşte detaylar...

SAYISAL TAKOGRAF KARTI NASIL ALINIR?

Sayısal takograf kartı almak isteyen sürücü/şirket ve servisler başvurularını internet üzerinden http://staum.tobb.org.tr adresinden ulaşacakları başvuru ekranı aracılığıyla yapacaklardır. Ön başvurular internet üzerinden alınacak, ön başvurunun ardıından sürücüler şahsen TOBB tarafından yetkilendirilmiş Odalara gerekli belgelerle giderek başvuru işlemini tamamlayacaktır. Başvuru sahipleri Odalara gitmeden ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar. Kart teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, denetim kartları için başvurular da kartların teslimatı da TOBB ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 

DİJİTAL EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından başvuru işlemini gerçekleştirmek için ilgili Odaya giderken aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekmektedir. 

• Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi 
• Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi 
• Aşağıda özellikleri belirtilen biyometrik fotoğrafınız 

Biyometrik Fotoğraf Özellikleri: 
• Biyometrik fotoğraf ülkelerin vize başvuruları ve pasaportlar için konsolosluklar, büyükelçilikler veya başkonsolosluklar tarafından istenilen, belli ölçüleri ve özellikleri olan fotoğraftır. 
• Biyometrik fotoğraf boyutları 3,5cm x 4,5cm olarak belirlenmiştir. 
• Fotoğraf, yüzün iki tarafı da tam olarak görünecek şekilde cepheden çekilmelidir, tebessüm edilmemelidir. 
• Arka zemin düz ve beyaz renkte ya da açık bir kontrast renkte olmalıdır. Renkli ve desenli zeminler kabul edilmeyecektir. 
• Fotoğraf, aşırı koyu, aşırı açık ya da yüzün bir tarafını karanlık bırakacak şekilde çekilmemelidir. 
• Fotoğrafta gözler tam olarak görülmelidir. Güneş gözlüğü ile çekilen veya gözlük camında parlama olan resimler geçersizdir. 

SÜRÜCÜ KARTINA BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Uluslararası taşımacılık yapan, eşya taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerden SRC1/SRC2/SRC3/SRC4/SRC5 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilecektir.

SAYISAL TAKOGRAF NEDİR?

Sayısal takograf karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan bir kontrol cihazı olup; temelde yazıcı içeren araçtaki takograf cihazı, kartlar için iki yuva ve ekrandan oluşur. Güvenli bir sensör üzerinden vites kutusuna bağlanır. Araçtaki takograf cihazı sistemin beynidir. Yığın belleğinde sürücülerin sürüş periyotlarını ve görevlerini 12 ay boyunca tutabilme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda polis tarafından ulaşılmak istendiğinde, hatalara ilişkin bilgileri, sistemi tahrif etmeye yönelik girişimleri, hız sınırı ihlallerini, kalibrasyon ayrıntılarında hafızasında tutar. Sayısal takograf akıllı kartlarla çalışır. Sürücüler, şirketler(operatörler), servisler(takograf kalibrasyon merkezleri) ve denetim görevlilerinin(Polis gibi ) özel ihtiyaçlarına göre ayrı akıllı kartlara sahiptir. Bu kartlar kullanıcılarına araçtaki takograf cihazındaki bilgilere ulaşma ve/veya kullanma olanağı sağlar. 

KARTLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETLERİ NELERDİR?

Sürücü kartları 130 TL, şirket ve servis kartları 400 TL’dir.

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