Dijital elçi sayısı 2000'e ulaştı

Artan rekabet ve dijitalleşme çağında OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adapte etmesi büyük önem arz ediyor. Vodafone Business da OSB’lerde faaliyet gösteren şirketler için hayata geçirdiği Dijital Dönüşüm Programı’yla, şirketlerin dijitalleşmeye hızlı ve güvenilir bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanımak amacıyla çalıştığını duyurdu.

Bu noktada Vodafone Business, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle şirketlerin dijital farkındalığını artırmak ve çalışanlara bu rekabetçi döneme hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği Dijital Dönüşüm Programı’nın ikinci dönemini tamamladı. Dijital Dönüşümün Sanayi ve KOBİ’lere etkisi, Dijital Strateji ve Dijital İş Modelleri, Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (IoT), Bulut Bilişim ve 5G, Siber Güvenlik, Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Üç Boyutlu Yazıcı, Blok Zincir, Dijital Liderlik, Dijital Kültür ve Dijital Pazarlama gibi konularda üç aylık bir süreçte toplamda 1000 kişiye 74 saat eğitim verilen program sonunda, organize sanayi bölgelerinden katılımcılar başarı sertifikaları almış oldu.

REKLAM “KATILIMCILARDAN BEKLENTİMİZ, KENDİ KURUMLARININ DÖNÜŞÜM ELÇİSİ OLABİLMESİ” Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları aktardı: “Vodafone Business olarak işletmelerin dijital dönüşümlerini nitelikli ve hızlı bir şekilde geliştirmesinde eğitim ayağı, olmazsa olmazımız. Hatırlanacağı üzere Politika Araştırma Laboratuvarı ile birlikte ortaya koyduğumuz “Dijital Türkiye 2030” raporunda, Türkiye’nin dijitalleşme performansını masaya yatırmıştık. Bu doğrultuda Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 15’inin orta seviyede dijitalken, sadece yüzde 4’ünün yüksek seviyede dijital olduğu görülmüştü. Dijital Dönüşüm Programı’yla aslında şirketlerin ve çalışanların dijital olgunluğunu artırmayı hedefledik. Dijital Dönüşüm Programı’nın birinci ve ikinci döneminde verdiğimiz toplam 154 saatlik eğitim, sanayicimizde dijital dönüşümün tüm temel kavramlarını anlayarak aksiyona geçme motivasyonu sağladı. Bu noktada aslında ana amacımız sadece dijital farkındalık oluşturmak değil, aynı zamanda eğitim verdiğimiz kişilerin bir dönüşüm elçisi olarak çalıştıkları kurumlarında dönüşüm başlatabilmeleri oldu. Yani teknolojilerin sağlayacağı faydaları kavrayan elçilerimizden, bunları kendi şirketlerindeki iş yapış şekillerine entegre ederek, bundan sonraki süreçte bir dönüşüm elçisi olarak etkin rol almasını bekliyoruz. Vodafone Business olarak, OSB’lerin dijital dönüşüm ortağı olmak için her zaman yanlarında yer almayı sürdüreceğiz.”

BAŞARI SERTİFİKALARI KATILIMCILARIN E-DEVLET'LERİNE TANIMLANDI Vodafone Business’ın OSBÜK ve YTÜ partnerliğinde sanayi sektöründeki firmaların dijital dönüşüm yolculuklarında farkındalık seviyelerini artırmayı hedeflediğimiz eğitim serisinin ikinci dönemi 15 Ocak’ta başladı. Yaklaşık 1000 kişinin başvurduğu eğitim serileri üç ay boyunca devam ederken, eğitimin sonunda YTÜ akademisyenleri tarafından yapılan sınav sonucunda, sınavı başarı ile geçen katılımcıların sertifikaları e-Devlet’lerine tanımlandı. Bu yıl ikincisini yaptığımız eğitim programı ile toplamda 2000 dijital elçi yetiştirirken, katılımcılar da eğitim sonunda sertifikalarını almış oldu.

Bu eğitim programı ile işletmeler, 12 farklı konu başlığında haftanın üç günü eğitim aldı. Her eğitim seansının sonunda Vodafone Business tarafından bir ürün sorumlusu eğitimlere girerek ürün ve servisler hakkında bilgi verdi. Eğitim programına katılan katılımcılar OSBÜK tarafından organize edilirken, OSB’lerdeki fabrikaların çalışanları eğitimlere katıldı. Eğitim içeriklerinin tamamı ise YTÜ akademisyenleri tarafından hazırlandı. “OSB'LER DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TÜRK SANAYİSİNİN LOKOMOTİFİ OLACAK" Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, hedeflerinin 81 ilde üretim yapan tüm organize sanayi bölgelerini ve 67 binin üzerindeki OSB sanayicisini Türk sanayisinin dijital dönüşümünde öncü yapmak olduğunu söyledi. OSBÜK olarak OSB’lerin dijital dönüşümlerine ivme kazandırmak amacıyla pek çok çalışma yürüttüklerini anlatan Kütükcü, şunları söyledi: “81 ilimizde sayıları 403’e ulaşan organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 binin üzerine çıkarken, istihdamımız 2 milyon 600 bini geçti. Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerimiz, Türk sanayisinin lokomotifi haline geldi. Hedefimiz, OSB’lerimizi Türk sanayisinin dijital dönüşümünde de öncü yapmak. OSBÜK olarak, bu doğrultuda yeni çalışmalar yapıyor, OSB sanayicilerimizin dijital gelişimlerini destekliyoruz. Burada OSB’lerimizin dijital dönüşümüne rehberlik edecek insan kaynağının yetiştirilmesi son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Dijital Dönüşüm Programı ile OSB’lerimizdeki Dijital Elçi sayısını 2 bine ulaştırdık. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını alan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.